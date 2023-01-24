7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

الزمالك - مرتضى منصور - فيريرا - أسامة نبيه

ينتظر أسامة نبيه المدير الفني الجديد لـ الزمالك مباريات قوية في بداية مهمته مع الفريق الأبيض.

وأعلن الزمالك عن تعيين أسامة نبيه في مهام المدير الفني حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.

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ويلعب الزمالك 4 مباريات في الدوري وثلاثة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا حتى نهاية فبراير المقبل.

نستعرض معا مباريات الزمالك تحت قيادة أسامة نبيه في الفترة المقبلة

*الزمالك ضد فيوتشر - 29 يناير - الدوري المصري

*فاركو ضد الزمالك - 6 فبراير - الدوري المصري

*الزمالك ضد شباب بلوزداد - 10 فبراير - دوري أبطال إفريقيا

*سموحة ضد الزمالك - 14 فبراير - الدوري المصري

*المريخ ضد الزمالك - 17 فبراير - دوري أبطال إفريقيا

*الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 20 فبراير - الدوري المصري

*الترجي ضد الزمالك - 24 فبراير - دوري أبطال إفريقيا

يذكر أن أسامة نبيه سبق له اللعب مع الزمالك كمدرب ضد فيوتشر وحقق وقتها الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الزمالك الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا أسامة نبيه
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