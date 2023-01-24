مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف إيهاب جلال من التدريب في الموسم الحالي

أوضح مصدر من اتحاد الكرة المصري موقف إيهاب جلال من التدريب في الموسم الحالي 2022-2023 من الدوري المصري بعد استقالته من تدريب فاركو.

وأقيل إيهاب جلال من تدريب المصري، ثم تولى تدريب فاركو وتقدم باستقالته.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "سواء إيهاب جلال استقال أو أقيل من منصبه في فاركو، لن يدرب أي فريق آخر الموسم الحالي حسب اللائحة".

وأضاف "الأمر مثله مثل أي مدرب يستقيل من تدريب فريق، أو يتولى تدريب فريقين في نفس الموسم".

وأتم موضحا "هل يمكن للمدرب أن يعمل في أي فريق تحت مسمى مدرب أو مدير رياضي بدلا من مدير فني؟ كما يشاؤون، لكن لن يحق له التواجد على دكة البدلاء".

وينشر لكم FilGoal.com نص لائحة الدوري المصري بخصوص المدربين لموسم 2022-2023

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

فيما ودع المصري مسابقة كأس مصر عن موسم 2021-2022 من ربع النهائي بعد الهزيمة ضد الزمالك بهدف دون رد.

ورحل إيهاب جلال ليتولى بعدها مهمة تدريب فاركو في 17 ديسمبر الماضي خلفا لنونو ألميدا.

وأشرف إيهاب جلال على تدريب فاركو في ثماني مباريات، حقق خلالها فوزا واحدا وخسر أربع وتعادل ثلاث.