تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل

أعلن مجلس إدارة الزمالك عن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وأقال الزمالك مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع جهازه المعاون الأجنبي مع سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال 6 مباريات لعبها في 2023، حيث خسر الأبيض ثلاث مباريات كان آخرها اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة مع ثلاثة تعادلات شهدت توديع الفريق لكأس مصر أمام بيراميدز.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للزمالك كالتالي:

أسامة نبيه المدير الفني

إسماعيل يوسف مدير الكرة

محمد صبري وحسين ياسر مدربان مساعدان

محمود فايز محلل أداء

أيمن طاهر مدرب لحراس المرمى

التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم 29 يناير الجاري على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري