الدرجة الثانية - دكرنس يضم هداف الدوري البوركينابي
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 20:00
كتب : FilGoal
أعلن نادي دكرنس ضم البوركينابي كام سي رودريج لمدة 5 مواسم.
وأصبح البوركينابي سادس صفقات الفريق الشتوية لتدعيم الفريق.
المهاجم البالغ 23 عاما حصد جائزة هداف الدوري البوركينابي وتوج بلقب الموسم الماضي.
ولم يسبق له لـ رودريج ارتداء قميص أي فريق في الكرة المصرية.
وبات المهاجم الشاب السادس بعد ضم كل من: محمود عقل وعادل أدهم ومحمود معاذ وحارس المرمى أحمد سالم وإسلام رشدي.
ويتصدر دكرنس ترتيب مجموعة بحري عقب نهاية الدور الأول من المسابقة برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن بلدية المحلة والمنصورة وطنطا.
وتأهل دكرنس للدور الرابع من كأس مصر بالتفوق على بايونيرز.
وسيلتقي مع منية النصر في الدور الرابع التمهيدي من كأس مصر 2022-2023.
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