الدرجة الثانية - دكرنس يضم هداف الدوري البوركينابي

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 20:00

كتب : FilGoal

البوركينابي كام سي رودريج - دكرنس

أعلن نادي دكرنس ضم البوركينابي كام سي رودريج لمدة 5 مواسم.

وأصبح البوركينابي سادس صفقات الفريق الشتوية لتدعيم الفريق.

المهاجم البالغ 23 عاما حصد جائزة هداف الدوري البوركينابي وتوج بلقب الموسم الماضي.

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ولم يسبق له لـ رودريج ارتداء قميص أي فريق في الكرة المصرية.

وبات المهاجم الشاب السادس بعد ضم كل من: محمود عقل وعادل أدهم ومحمود معاذ وحارس المرمى أحمد سالم وإسلام رشدي.

ويتصدر دكرنس ترتيب مجموعة بحري عقب نهاية الدور الأول من المسابقة برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن بلدية المحلة والمنصورة وطنطا.

وتأهل دكرنس للدور الرابع من كأس مصر بالتفوق على بايونيرز.

وسيلتقي مع منية النصر في الدور الرابع التمهيدي من كأس مصر 2022-2023.

البوركينابي كام سي رودريج - دكرنس الدرجة الثانية - بحري الدرجة الثانية - مجموعة بحري
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