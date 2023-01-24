الـ50 في الدوري.. شريف يسجل مع الأهلي أمام البنك

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

هدف محمد شريف مع الأهلي أمام البنك الأهلي

سجل محمد شريف هدف تقدم الأهلي أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

واستغل محمد شريف كرة مرتدة من محمد أبو جبل بعد تسديدة من مروان عطية مع الدقيقة 31 ليودعها الشبك.

الهدف هو الـ50 لمحمد شريف مع الأهلي في جميع المسابقات خلال 121 مباراة، بواقع 34 هدفا في الدوري، 2 في كأس مصر، 13 في البطولات الإفريقية، 1 في البطولة العربية.

ووقع شريف على هدفه الـ52 في الدوري بشكل عام مع الأهلي وإنبي ووادي دجلة.

بعد غياب 216 يوما، عاد شريف للتسجيل في مباراتين متتاليتين مع الأهلي.

ونجح شريف في التسجيل أمام الزمالك في المباراة الماضية ثم البنك الأهلي، وفي يونيو الماضي سجل أمام الزمالك أيضا ثم غزل المحلة في يونيو 2022.

ووقع شريف على هدفه الخامس مع الأهلي هذا الموسم في 16 مباراة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة قبل هذه المباراة أمام البنك الأهلي.

الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري
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