بسبب إصابة في الإحماء.. خروج شبانة من تشكيل سموحة الأساسي

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 19:38

كتب : FilGoal

محمود شبانة - سموحة

دفع طارق العشري بمدافعه محمود شبانة من قائمة فريق سموحة أمام بيراميدز والدفع بممدوح عبد ربه بدلا منه.

محمود شبانة

النادي : سموحة

سموحة

ويأتي قرار العشري بعد تعرض شبانة للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل المباراة.

وكان شبانة ضمن تشكيل سموحة الأساسي أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.

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ودخل إبراهيم سامي في قائمة سموحة على مقاعد البدلاء بعد خروج محمود شبانة.

وانضم محمود شبانة لصفوف سموحة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

ويسعى الزمالك وفقا لتصريحات مرتضى منصور رئيس النادي في استعادة شبانة مجددا إلى صفوف الفريق في يناير الجاري.

وخاض محمود شبانة 11 مباراة مع سموحة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ولعب سموحة مع شبانة في آخر تسع مباريات للفريق السكندري في الدوري.

ويتواجد سموحة في المركز الحادي عشر من مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة.

الدوري المصري سموحة محمود شبانة
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