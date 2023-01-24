المساهمة العاشرة.. رمضان صبحي يتقدم لـ بيراميدز أمام سموحة

واصل رمضان صبحي تألقه في الفترة الأخيرة مع فريقه بيراميدز ليسجل هدف التقدم أمام سموحة في المباراة المقامة على استاد الاسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وسجل رمضان صبحي هدفه السادس في الموسم الحالي بجانب أربع تمريرات حاسمة في 15 مباراة لجميع المسابقات.

الهدف هو الرابع لرمضان صبحي مع خمس تمريرات حاسمة في آخر سبع مباريات لعبها في الدوري.

وسجل ابن الـ26 عاما أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب قبل مباراة اليوم.

وصنع جناح بيراميدز هدفين أمام غزل المحلة مع تمريرة حاسمة واحدة أمام فاركو والاتحاد السكندري وأسوان.

وانضم رمضان صبحي لصفوف بيراميدز في سبتبمبر 2020 ليسجل مع الفريق 26 هدفا ويصنع 15 آخرين في 86 مباراة.

يذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الثالث للدوري برصيد 27 نقطة قبل المباراة الحالية.