بأربع تصديات.. أحمد ميهوب رجل مباراة غزل المحلة ضد الزمالك
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 19:25
كتب : FilGoal
حصد أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة جائزة رجل مباراة فريقه ضد الزمالك.
وتغلب غزل المحلة على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري.
ورفع غزل المحلة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع وبفارق نقطتين فقط عن المربع الذهبي.
ويعتبر ميهوب ثامن لاعبي غزل المحلة حصد لجائزة رجل المباراة في مسابقة الدوري.
وحصد أحمد الشيخ جائزة رجل المباراة في ثلاث مرات سابقة كأكثر لاعبي غزل المحلة حصدا للجائزة.
وجاءت أرقام أحمد ميهوب كالآتي:
لعب: 90 دقيقة
التمرير: 24 من 37 بدقة 65%
لمس الكرة: 50
كرات طولية: 7 من 18 بنسبة 39%
تشتيت الكرة: 6
تصدي للتسديد: 4
وتجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الخامس بعد التعثر في المباراة الخامسة على التوالي.
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