انتهت الدوري المصري - سموحة (1) (2) بيراميدز.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 19:00

كتب : FilGoal

أحمد فتحي من مباراة سموحة وبيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز في الدوري المصري لحساب الجولة 15.

ويحتل سموحة المركز 11 في جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل العشري الأخير؟ حسام حسن يقود الهجوم وخماسي دفاعي أمام بيراميدز تشكيل بيراميدز - لاكاي يقود الهجوم.. وغياب السعيد أمام سموحة قائمة بيراميدز - غياب السعيد وسامي عن مواجهة سموحة قائمة سموحة - ظهور أول لـ زياد طارق أمام بيراميدز

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

بداية الشوط الثاني

ق88 علي جبر مدافع بيراميدز يبعد فرصة خطيرة بعد سقوط الكرة من أحمد الشناوي

ق84 حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه أسامه جلال لاعب بيراميدز

ق74 رمضان صبحي يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث ويسدد في جسد عمر صلاح

ق56 مصطفى فتحي يسجل الهدف الثاني لنادي بيراميدز بعد تسديدة قوية

ق55 تسديدة قوية من حسين فيصل ترتطم في خط دفاع بيراميدز

ق 52 سيطرة من لاعبي بيراميدز على مجريات اللعب في وسط الملعب

ق50 عرضية خطيرة من حسين فيصل يبعدها دفاع بيراميدز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق 44 لاعبو سموحة يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استئناف اللعب

ق38 ضربة حرة مباشرة لنادي سموحة من أمام منطقة جزاء بيراميدز بعد تدخل أحمد فتحي على حسين فيصل

ق34 تسديدة قوية من حسين فيصل تمر بجوار مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز

ق29 حسين فيصل يسجل هدف التعادل لنادي سموحة بعد متابعة رائعة لتسديدة حسام حسن

ق23 تسديدة قوية من إبراهيم عادل يتصدى لها الهاني سليمان حارس مرمى سموحة

ق20 تمريرة خطيرة من وليد الكرتي تجاه فخري لاكاي لكن عمر صلاح حتلاس سموحة ينقذ مرماه

ق16 رمضان صبحي يسجل الهدف الأول لنادي بيراميدز بعد استلام رائع للكرة من وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك

ق2 فرصة هدف محقق يضيع من لاعبي سموحة في منطقة الـ 6 ياردات بمنطقة جزاء بيراميدز

بيراميدز سموحة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
بيراميدز ينفرد بالمركز الثالث بثنائية في سموحة.. ورقم مميز لـ رمضان صبحي اتحاد الكرة يوضح حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام محمود فايز يعتذر عبر في الجول عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي قبل المشاركة في مونديال للأندية.. الأهلي يهزم البنك الأهلي بهدف محمد شريف تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف إيهاب جلال من التدريب في الموسم الحالي
أخر الأخبار
بيراميدز ينفرد بالمركز الثالث بثنائية في سموحة.. ورقم مميز لـ رمضان صبحي 13 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يوضح حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام 14 دقيقة | الكرة المصرية
محمود فايز يعتذر عبر في الجول عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك 15 دقيقة | الكرة المصرية
خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
قبل المشاركة في مونديال للأندية.. الأهلي يهزم البنك الأهلي بهدف محمد شريف 29 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - أندرسون يقود لاتسيو.. وجيرو أساسي في هجوم ميلان 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية 46 دقيقة | الكرة المصرية
7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة