بلدية المحلة يكشف عبر في الجول تفاصيل انتقال لاعبه لطلائع الجيش
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:58
كتب : FilGoal
أتم نادي طلائع الجيش الاتفاق مع بلدية المحلة بشأن عقد صفقة تبادلية بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة لـ : "تم الاتفاق على انتقال السيد أبو آمنة لاعب الفريق إلى صفوف طلائع الجيش".
وأضاف "حصلنا على مقابل مادي بالإضافة إلى استعارة النيجيري موسيس حتى نهاية الموسم الجاري".
ويحتل طلائع الجيش المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.
وتعادل بلدية المحلة ضد دكرنس بهدف لكل فريق خلال في آخر مباريات الفريق بالدور الأول.
واختتم بلدية المحلة منافسات الدور الأول من دوري الدرجة الثانية في المركز الثاتي برصيد 26 نقطة بفارق أقل نقطة عن دكرنس المتصدر.
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