الخامسة هذا الموسم.. زيزو يسجل أمام غزل المحلة من ركلة جزاء

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

هدف أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام غزل المحلة

سجل أحمد سيد زيزو هدفه الخامس الموسم الحالي في جميع المسابقات من علامة الجزاء.

وأودع زيزو ركلته في شباك أحمد ميهوب حارس غزل المحلة في الدقيقة 63 من الدوري المصري لحساب الجولة 15.

وسبق أن سجل زيزو في شباك إليكت التشادي وفلامبو بطل بوروندي في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة لـ إنبي والإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري.

فيما أهدر في شباك طلائع الجيش وحرس الحدود الموسم الحالي في الدوري.

هدف هو الأول لـ زيزو في 2023 بعدما سجل لآخر مرة أمام الإسماعيلي هدفا من علامة الجزاء.

سجل زيزو الموسم الماضي 11 ركلة جزاء في جميع المسابقات، وأهدر واحدة فقط ضد المقاصة.

وفي موسم 2020-2021 سجل 6 ركلات جزاء دون أن يهدر وجميعها في الدوري المصري.

ووصل زيزو الموسم الجاري لـ 11 هدفا في جميع المسابقات خلال 19 مباراة.

كما صنع 10 أهداف في نفس الرصيد من المباريات.

الزمالك أحمد سيد زيزو الدوري المصري غزل المحلة ركلات جزاء
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