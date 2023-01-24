انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) البنك.. فوز الأحمر

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

محمد شريف يحتفل مع مروان عطية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - مروان عطية أساسي للمرة الأولى أمام البنك.. و5 غيابات تشكيل البنك الأهلي - ناصر منسي يقود الهجوم أمام الأهلي.. وبامبو والصفقة الجديدة على الدكة

نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

ق 93: نزول شادي حسين بدلا من محمد شريف

ق 83: أفشة يمر من الحارس ويرسل عرضية يبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى شريف

ق 76: نزول بيرسي تاو بدلا من عبد القادر

ق 74: تسديدة قوية من أفشة ويبعدها أبو جبل

ق 62: نزول أفشة والسولية بدلا من مروان عطية وحمدي فتحي

ق 60: تسديدة من محمد شريف ويمسك بها أبو جبل

ق 46: نزول محمد فخري بدلا من أحمد كوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 44: انطلاقة كوكا وعرضية تصطدم في قدم محمود الجزار ويبعدها أبو جبل لركنية

ق 32: جووووول شريف والأول بعد تمريرة من عبد القادر وتوغل من مروان عطية قابلها بتسديدة تصدى لها أبو جبل وتابعها شريف في الشباك

ق 16: قاعود يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى الشناوي بعد تمريرة من ناصر منسي

ق 14: تسديدة من مروان عطية يمسك بها أبو جبل

ق 10: سيطرة حمراء

انطلاق المباراة

الأهلي البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
بيراميدز ينفرد بالمركز الثالث بثنائية في سموحة.. ورقم مميز لـ رمضان صبحي اتحاد الكرة يوضح حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام محمود فايز يعتذر عبر في الجول عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي قبل المشاركة في مونديال للأندية.. الأهلي يهزم البنك الأهلي بهدف محمد شريف تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية 7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف إيهاب جلال من التدريب في الموسم الحالي
أخر الأخبار
بيراميدز ينفرد بالمركز الثالث بثنائية في سموحة.. ورقم مميز لـ رمضان صبحي 15 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يوضح حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام 15 دقيقة | الكرة المصرية
محمود فايز يعتذر عبر في الجول عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك 16 دقيقة | الكرة المصرية
خالد عبد الفتاح رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
قبل المشاركة في مونديال للأندية.. الأهلي يهزم البنك الأهلي بهدف محمد شريف 30 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - أندرسون يقود لاتسيو.. وجيرو أساسي في هجوم ميلان 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تكرار إنجازه السابق.. ماذا قدم فيريرا مع الزمالك في الولاية الثانية 47 دقيقة | الكرة المصرية
7 مواجهات بين الدوري وإفريقيا.. فبراير ناري ينتظر أسامة نبيه مع الزمالك 54 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة