انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) البنك.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري والتي تقام في استاد القاهرة الدولي.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد

ق 93: نزول شادي حسين بدلا من محمد شريف

ق 83: أفشة يمر من الحارس ويرسل عرضية يبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى شريف

ق 76: نزول بيرسي تاو بدلا من عبد القادر

ق 74: تسديدة قوية من أفشة ويبعدها أبو جبل

ق 62: نزول أفشة والسولية بدلا من مروان عطية وحمدي فتحي

ق 60: تسديدة من محمد شريف ويمسك بها أبو جبل

ق 46: نزول محمد فخري بدلا من أحمد كوكا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 44: انطلاقة كوكا وعرضية تصطدم في قدم محمود الجزار ويبعدها أبو جبل لركنية

ق 32: جووووول شريف والأول بعد تمريرة من عبد القادر وتوغل من مروان عطية قابلها بتسديدة تصدى لها أبو جبل وتابعها شريف في الشباك

ق 16: قاعود يهدر فرصة خطيرة أمام مرمى الشناوي بعد تمريرة من ناصر منسي

ق 14: تسديدة من مروان عطية يمسك بها أبو جبل

ق 10: سيطرة حمراء

انطلاق المباراة