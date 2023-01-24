تقرير إماراتي: الوحدة ينهي إعارة أحمد رفعت لقيد ماتيوس بيريرا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:26

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - الوحدة - نهائي كأس رئيس الدولة

يتجه نادي الوحدة لإنهاء إعارة أحمد رفعت خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ويلعب أحمد رفعت في صفوف الوحدة معارا من فيوتشر حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية أن رفعت خرج من حسابات نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد نصف موسم قضاه مع "العنابي".

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وأشارت إلى أن الوحدة يتجه لإنهاء إعارة رفعت وعودته لصفوف فيوتشر من أجل قيد البرازيلي ماتيوس بيريرا بدلا منه.

وتعاقد الوحدة مع ماتيوس بيريرا حتى نهاية الموسم الحالي قادما من الهلال السعودي.

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أحمد رفعت منذ انتقاله إلى الوحدة بداية الموسم الجاري شارك في 10 مباريات وساهم في خمسة أهداف مع الفريق.

ونجح رفعت في تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة آخرين.

ويتواجد الوحدة في المركز الثالث من الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الشارقة المتصدر.

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أحمد رفعت أحمد رفعت - الوحدة الإماراتي أحمد رفعت - فيوتشر
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