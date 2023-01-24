تعطل تقنية الفيديو في مباراة غزل المحلة والزمالك

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك

أخطر عبد العزيز السيد حكم لقاء غزل المحلة أمام الزمالك بتعطل تقنية الفيديو في الشوط الثاني.

ويلعب الزمالك مع غزل المحلة على استاد الأخير ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وأنهى غزل المحلة الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل سجلهما جابريل أوروك وأحمد النادري.

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طاقم تحكيم المباراة

حكم الساحة: عبد العزيز السيد

الحكم المساعد الأول: سامي هلهل

الحكم المساعد الثاني: يوسف البساطي

الحكم الرابع: محمد العتباني

حكم الفيديو: محمد الشناوي

حكم الفيديو المساعد: شهاب راشد

تاريخ الحكم هذا الموسم

أدار عبد العزيز السيد خمس مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأشهر الحكم 17 بطاقة صفراء، واحتسب ركلتي جزاء.

ولم يسبق لعبد العزيز إدارة أي مباراة للزمالك في الدوري هذا الموسم.

وأشرف على مباراة واحدة لغزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا وخسرها بثلاثة أهداف دون مقابل.

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