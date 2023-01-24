خبر في الجول - جلسة بين فاركو وإيهاب جلال للاتفاق على صيغة الرحيل

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:19

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال - فاركو

يعقد مسؤولي نادي فاركو جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق من أجل إنهاء العلاقة بينهما بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن هناك جلسة بين مسؤولي فاركو وإيهاب لتحديد الصيغة التي سيبلغوا اتحاد الكرة بها عن طريقة الانفصال بينهما.

كما تم الاتفاق بشكل مبدئي بين الطرفين لعدم دفع الشرط الجزائي.

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وكيله لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر مع فاركو فاركو يعلن قبول اعتذار إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق

وأعلن نادي فاركو قبول اعتذار مدربه إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في مهمته كمديرا فنيا للفريق.

وخسر فاركو أمام إنبي بهدف قاتل في الدقيقة 98 عن طريق علي فوزي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود أحمد خطاب مران فاركو اليوم الثلاثاء لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وبذلك، لن يتمكن إيهاب جلال من التدريب في أي ناد داخل مصر حتى نهاية الموسم الحالي بحسب لائحة الاتحاد.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

ورحل إيهاب جلال ليتولى بعدها مهمة تدريب فاركو في 17 ديسمبر الماضي خلفا لنونو ألميدا.

وأشرف إيهاب جلال على تدريب فاركو في ثماني مباريات، حقق خلالها فوزا واحدا وخسر أربع وتعادل ثلاث.

فاركو إيهاب جلال الدوري المصري
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