تشكيل بيراميدز - لاكاي يقود الهجوم.. وغياب السعيد أمام سموحة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:13

كتب : FilGoal

فاخري لاكاي - بيراميدز - فاركو

يقود فاخري لاكاي هجوم بيراميدز في مواجهة سموحة لحساب الجولة 15 من الدوري المصري.

ويغيب عبد الله السعيد وأحمد سامي ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.

كما يغيب أحمد توفيق المنضم حديثا إلى صفوف الفريق من البنك الأهلي.

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وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي

الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي

أمامهما: رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

الهجوم: فخري لاكاي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - عبد الله مجدي - هشام محمد - محمد صادق - محمود عبد العاطي - إسلام عيسى - محمود صابر - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة وبفارق سبع نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.

تشكيل بيراميدز بيراميدز في الدوري الدوري المصري
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