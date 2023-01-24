كأس مصر - تأهل زد وبتروجت ودربي السويس في الدور الرابع.. وتوديع الجونة والقناة

استكملت اليوم مباريات الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر 2022-2023 والتي شهدت توديع الجونة والنصر ووادي دجلة والإنتاج الحربي والقناة.

وتأهلت فرق كيما أسوان وأسمنت أسيوط والنجوم والعبور والسكة الحديد وزد وألو إيجيبت والمرج وبورتو السويس وبتروجت.

وجاءت نتائج المباريات:

كيما أسوان 0-0 الجونة (فوز كيما أسوان 4-2 بركلات الترجيح)

أسمنت أسيوط 1-0 بني مزار

النجوم 1-0 النصر

العبور 2-0 الطيران

وادي دجلة 1-1 السكة الحديد (فوز السكة 4-2 بركلات الترجيح)

الإنتاج الحربي 0-0 زد (فوز زد 5-4 بركلات الترجيح)

ألو إيجيبت 2-0 إيسترن كومباني

المرج 2-0 جمهورية شبين

بورتو السويس 3-0 مركز شباب السرو

القناة 0-1 بتروجت

وستكون مباريات الدور التمهيدي الرابع والأخير بين الفرق التي تأهلت كالتالي

شبان قنا × كيما أسوان

لافيينا × أسمنت أسيوط

تليفونات بني سويف × النجوم

العبور مع الفائز × المصرية الاتصالات مع الترسانة

السكة الحديد × زد

ألو ايجيبت × المرج

بورتو السويس × منتخب السويس

بتروجت × الشرقية بالزقازيق

دكرنس × منية النصر

المنصورة × راية

سبورتنج كاسل × بروكسي

سبورتنج × الحمام

طلائع الأسطول × أبو قير للاسمدة

وسيتأهل الفائز من الدور التمهيدي الرابع إلى دور الـ 32 لمواجهة أحد فرق الدوري الممتاز.

ويعد الزمالك هو حامل لقب آخر نسخة اكتملت 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية.

وسيلعب الأهلي وبيراميدز نهائي نسخة 2021/2022.