تقرير سعودي: النصر يتفق مع مودريتش مقابل 40 مليون.. ودور رونالدو في الصفقة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 18:03

كتب : محمود حمدي

لوكا مودريتش - ريال مدريد

اتفق نادي النصر مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش للانضمام لصفوف الفريق السعودي بحسب صحيفة "عكاظ".

وينتهي عقد مودريتش مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال مجانًا بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن النصر قدم عرضًا رسميًا لمودريتش يتقاضى من خلاله 40 مليون يورو في عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

أخبار متعلقة:
سجل وصنع للمرة الأولى مع المحلة.. النادري يهز شباك الزمالك بعدما هز شباك الزمالك.. أوروك يساهم للمرة الخامسة في أهداف المحلة فيوتشر يستمر في حلقته المفرغة بالتعادل مع المصري محمد رضا رجل مباراة فيوتشر والمصري

وأوضحت التقارير أن مودريتش وافق على عرض النصر وأبدى رغبته في اللعب بجوار كريستيانو رونالدو زميله السابق في صفوف ريال مدريد.

وتعاقد النصر مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسمين ونصف الموسم عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر سيحاول التفاهم مع ريال مدريد بشأن شراء المدة المتبقية من عقد مودريتش الممتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت التقارير عن إمكانية انضمام لوك مودريتش لصفوف النصر عقب بطولة السوبر السعودي حال التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت في وقات سابق أن مودريتش يشعر بالسعادة في ريال مدريد ولا يريد الرحيل في الوقت الحالي.

رغم أن نادي ريال مدريد لم يعرض على لوكا مودريتش تجديد تعاقده، لكنه يرى إن الاتفاق مع الملكي لا يوجد حوله أي مشكلة.

ويأتي كل ذلك في ظل رغبة الدوري الأمريكي في التعاقد أيضا مع مودريتش ليكون واجهة لبطولة كأس العالم المقبلة في 2026.

وسيكون الدوري الأمريكي منافسا قويا للسعودي في محاولة التعاقد مع مودريتش، نظرا للقوة المالية للطرفين والاستعداد التام لدفع مئات الملايين لضم الأسطورة الكرواتي بحسب الصحيفة الإسبانية.

وقاد لوكا مودريتش منتخب بلاده كرواتيا في كأس العالم الأخير في قطر لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.

قائد منتخب كرواتيا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من توتنام هوتسبير مقابل 35 مليون يورو.

وخاض مودريتش 459 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 73، وحصد 20 بطولة مختلفة، أهمها خماسية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في عام 2018 بعد قيادته بلاده كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.

لوكا مودريتش النصر السعودي ريال مدريد
نرشح لكم
الدرجة الثانية - دكرنس يضم هداف الدوري البوركينابي بلدية المحلة يكشف عبر في الجول تفاصيل انتقال لاعبه لطلائع الجيش تقرير إماراتي: الوحدة ينهي إعارة أحمد رفعت لقيد ماتيوس بيريرا النصر السعودي يضم بديل أوسبينا رومانو: نجم المغرب يقترب من الانتقال لبلد الوليد ليفربول يقطع إعارة مدافعه إسلام رشدي ينضم لنادي دكرنس خبر في الجول - الزمالك يخاطب سموحة لإرسال قيمة قطع إعارة شبانة
أخر الأخبار
بدون هزيمة.. موسيماني يقود أهلي جدة لخطف صدارة دوري الدرجة الأولى 17 دقيقة | الوطن العربي
بعد الخسارة من بيراميدز.. العشري يعلن عبر في الجول نهاية مشواره مع سموحة 40 دقيقة | الكرة المصرية
محمد يوسف يكشف لـ في الجول سبب استبدال الزاهدي بعد مشاركته بـ 5 دقائق 46 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري الإيطالي - لاتسيو (2) (0) ميلان.. نهاية الشوط الأول 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
كولر: كنا نعلم أن مواجهة البنك صعبة.. وسبب عدم مشاركة كهربا وانضمام المهاجم الجديد ساعة | الكرة المصرية
التاسع من الموج الأزرق.. دوكو دودو رجل مباراة سموحة وبيراميدز ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز ينفرد بالمركز الثالث بثنائية في سموحة.. ورقم مميز لـ رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يوضح حقيقة ترشيح إيدي ماييه لمنصب رئيس لجنة الحكام ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 4 تعرف على الجهاز الفني الجديد لـ الزمالك بالكامل