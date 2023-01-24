تشكيل البنك الأهلي - ناصر منسي يقود الهجوم أمام الأهلي.. وبامبو والصفقة الجديدة على الدكة

اختار أمير عبد العزيز المدير الفني للبنك الأهلي ناصر منسي لقيادة هجوم فريقه أمام الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري.

وتواجد التونسي فراس بن عيفية على مقاعد البدلاء بعد انضمامه قادما من إيسترن كومباني.

وعاد كريم بامبو لقائمة الفريق، فيما يغيب أحمد ياسين لتراكم البطاقات وأيضا رزاق سيسيه وإسلام جابر.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاقو يعقوبو – عاصم صلاح – محمود الجزار – أسامة إبرهيم

الوسط: محمد فتحي – محمود سيد

أمامهما: أسامة فيصل – محمد هلال – محمود قاعود

الهجوم: ناصر منسي

وعلى دكة البدلاء يتواجد: أحمد صبحي – أحمد العش – كريم بامبو – محمد أحمد "لعبة" – أحمد سعيد – فراس بن عيفية – موسى دياوارا – أحمد ياسر – محمد بسيوني.

ويحتل البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.

فيما يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 34 نقطة.