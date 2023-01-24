تشكيل الأهلي - مروان عطية أساسي للمرة الأولى أمام البنك.. و5 غيابات

أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خمس تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحسين الشحات.

وعاد عمرو السولية وبيرسي تاو للتواجد على مقاعد البدلاء.

وتواجد محمود متولي في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الزمالك بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - محمود متولي - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

البدلاء: علي لطفي – أيمن أشرف – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد الضاوي – محمد مجدي أفشة – شادي حسين – بيرسي تاو – محمد فخري

وتفوق الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 14 من الدوري المصري.

فيما خسر البنك الأهلي مباراته الأخيرة ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بهدف دون رد وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل السلبي لكل فريق.