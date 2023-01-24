سجل وصنع للمرة الأولى مع المحلة.. النادري يهز شباك الزمالك
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 17:29
كتب : FilGoal
سجل أحمد النادري هدفه الأول مع غزل المحلة هذا الموسم، وجاء في شباك الزمالك.
أحمد النادري
النادي : غزل المحلة
ويلعب غزل المحلة ضد الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري، وتقام المباراة بملعب الغزل.
وصنع النادري هدف غزل المحلة الأول في الزمالك والذي جاء عن طريق النيجيري جابريال أوروك.
وبعدها سجل النادري هدف غزل المحلة الثاني في الدقيقة 19، بعدما سدد كرة قوية في شباك محمد عواد من داخل منطقة الجزاء.
وهي أسرع مرة هذا الموسم يسكن فيها شباك الزمالك هدفين في الدوري.
كما هي أول مرة لـ أحمد النادري أن يسجل ويصنع في مباراة واحدة مع غزل المحلة.
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