محمد رضا رجل مباراة فيوتشر والمصري

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 17:00

كتب : FilGoal

محمد رضا بوبو رجل مباراة فيوتشر مع المصري

فاز محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري في الجولة الـ15 من الدوري.

وتعادل فيوتشر مع المصري بهدف لكل فريق، حيث أحرز بوبو هدف فريقه الوحيد.

وفاز بوبو بالجائزة للمرة الثانية في الموسم، والعاشرة بشكل عام لنادي فيوتشر.

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وجاءت أرقام اللاعب في المباراة كالتالي:

التسديدات: 3

التسديدات على المرمى: 2

صناعة الفرص: 2

العرضيات الناجحة: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 5

استعادة الكرة: 10

التعادل رفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 31 في المركز الثاني وبفارق ثلاثة نقاط عن الأهلي صاحب الصدارة والذي سيلعب بعد قليل ضد البنك الأهلي، كما ارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 20 في المركز الثامن

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