كرة يد - باروندو: لم نكن نريد إنهاء الدور الرئيسي لبطولة العالم بهذه الطريقة

علق الإسباني روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد على خسارة الفراعنة من الدنمارك في بطولة العالم.

وخسر منتخب مصر آخر مبارياته في الدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد أمام الدنمارك حامل اللقب بنتيجة 30-25.

وقال باروندو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لم نكن نريد إنهاء الدور الرئيسي بهذا الشكل".

وأضاف "لكننا سنشحن كل الطاقات الان لمباراة ربع النهائي".

منتخب مصر كان قد ضمن تأهله لربع النهائي قبل مباراة الدنمارك لكنه كان يبحث عن الصدارة من أجل الابتعاد عن مواجهة المنتخب السويدي صاحب الأرض.

وأدت الخسارة أمام حامل اللقب إلى مواجهة مرتقبة ضد السويد يوم الأربعاء المقبل.

في حالة عبور السويد سيلعب منتخب مصر نصف النهائي ضد الفائز من لقاء فرنسا وألمانيا.

في الجهة المقابلة، سيلعب الفائز من مواجهة الدنمارك والمجر ضد الفائز من مباراة إسبانيا والنرويج.

نصف النهائي سيقام يوم الجمعة، على أن تختتم البطولة يوم الأحد المقبل في السويد.

أما في حالة الخسارة من السويد، سيلعب الفراعنة المباريات الترتيبية من المركز الخامس إلى الثامن.

المواجهة الأولى ستلعب يوم الجمعة.

في حالة الفوز بها سيلعب الفريق المصري مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في اليوم الختامي للبطولة، الأحد المقبل.

وفي حالة خسارتها سيلعب زملاء علي زين مباراة تحديد المركز السابع والثامن في اليوم نفسه.

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.