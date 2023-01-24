تشكيل الزمالك - أربع تغييرات من فيريرا أمام المحلة.. وعودة الـ3 مدافعين

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 15:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - فيريرا

عاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك للعب بثلاثة مدافعين أمام غزل المحلة في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويغيب حمزة المثلوثي عن الزمالك بسبب الإصابة، وشيكابالا بسبب الإجهاد مع شعوره بوعكة صحية، ويوسف حسن بسبب الانضمام لمنتخب الشباب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

أخبار متعلقة:
تشكيل المحلة - أحمد الشيخ يعود أمام الزمالك.. وميهوب في حراسة المرمى حازم فتوح يكشف - لماذا طلب أفشة الرحيل عن الأهلي.. ورغبة أوباما وكارتيرون رومانو: نجم المغرب يقترب من الانتقال لبلد الوليد النصر السعودي يضم بديل أوسبينا

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغنى - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد

خط الوسط: عمر جابر - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو

البدلاء: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم سكر - عمرو السيسي - نبيل عماد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

وخسر الزمالك آخر مبارياته في الدوري أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر، تعادل غزل المحلة مع المصري بهدف لكل فريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.

غزل المحلة الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل المحلة - أحمد الشيخ يعود أمام الزمالك.. وميهوب في حراسة المرمى حازم فتوح يكشف - لماذا طلب أفشة الرحيل عن الأهلي.. ورغبة أوباما وكارتيرون فاركو يعلن قبول اعتذار إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق مباشر الدوري - فيوتشر (1)-(1) المصري.. جوووول التعاادل التشكيل - مروان محسن يقود هجوم فيوتشر.. وأكبوتو أساسي مع المصري شركتا الأهلي للخدمات وهلا يعلنان تنظيم رحلات لحضور كأس العالم للاندية مستند في الجول - نص شكوى الزمالك ضد كهربا الرمادي: أيامي مع أسوان أصبحت معدودة
أخر الأخبار
كرة يد - باروندو: لم نكن نريد إنهاء الدور الرئيسي للمونديال بهذه الطريقة 7 دقيقة | كرة يد
تشكيل الزمالك - أربع تغييرات من فيريرا أمام المحلة.. وعودة الـ3 مدافعين 19 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المحلة - أحمد الشيخ يعود أمام الزمالك.. وميهوب في حراسة المرمى 32 دقيقة | الكرة المصرية
النصر السعودي يضم بديل أوسبينا 34 دقيقة | ميركاتو
حازم فتوح يكشف - لماذا طلب أفشة الرحيل عن الأهلي.. ورغبة أوباما وكارتيرون ساعة | الكرة المصرية
رومانو: نجم المغرب يقترب من الانتقال لبلد الوليد ساعة | ميركاتو
فاركو يعلن قبول اعتذار إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - فيوتشر (1)-(1) المصري.. جوووول التعاادل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة