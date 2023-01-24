تشكيل الزمالك - أربع تغييرات من فيريرا أمام المحلة.. وعودة الـ3 مدافعين

عاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك للعب بثلاثة مدافعين أمام غزل المحلة في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويغيب حمزة المثلوثي عن الزمالك بسبب الإصابة، وشيكابالا بسبب الإجهاد مع شعوره بوعكة صحية، ويوسف حسن بسبب الانضمام لمنتخب الشباب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغنى - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد

خط الوسط: عمر جابر - إمام عاشور - محمد أشرف روقا - سيد عبد الله

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو

البدلاء: محمد صبحي - محمد عبد الشافي - محمد طارق - حاتم سكر - عمرو السيسي - نبيل عماد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

وخسر الزمالك آخر مبارياته في الدوري أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر، تعادل غزل المحلة مع المصري بهدف لكل فريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.