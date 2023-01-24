تشكيل المحلة - أحمد الشيخ يعود أمام الزمالك.. وميهوب في حراسة المرمى

أجرى عبد الباقي جمال المدير الفني لنادي غزل المحلة تغييرين على تشكيل فريقه في المباراة الأخيرة لمواجهة الزمالك في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وبدأ الثنائي أحمد ميهوب وأحمد الشيخ في التشكيل الأساسي على حساب عمرو شعبان وعبده يحيى.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود علاء – معاذ الحناوي – مصطفى العش – محمد جابر

خط الوسط: محمد بازوكا – حميد ماو – أحمد النادري

خط الهجوم: كريم مصطفى – أحمد الشيخ - جابريل أوروك

البدلاء: عمرو شعبان - خالد الإخميمي - إبراهيم كونيه - أحمد هاني - عبده يحيى - محمد نبيه - مصفى أسامة - أحمد رضا - حازم مرسي.

وخسر الزمالك آخر مبارياته في الدوري أمام الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر، تعادل غزل المحلة مع المصري بهدف لكل فريق.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع للدوري المصري برصيد 24 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد المحلة.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء بلال علام وأيمن الكاشف.

يذكر أن الزمالك انتصر ذهابا وإيابا في الموسم الماضي بهدفين دون مقابل وأربعة أهداف دون رد.