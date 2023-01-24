النصر السعودي يضم بديل أوسبينا

أعلن نادي النصر السعودي عبور الحارس الأرجنتيني أوجستين روسي للكشف الطبي بنجاح، قبل الإعلان عن ضمه بشكل رسمي خلال ساعات.

ونشر النادي السعودي يوم الاثنين صور وصول حارس المرمى الأرجنتيني إلى الرياض، من أجل تعويض غياب الحارس الكولومبي المصاب ديفيد أوسبينا.

وأفاد وقتها بأن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم.

وصل إلى الرياض قبل قليل حارس المرمى الأرجنتيني أوجوستين روسي 🛬 على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم . pic.twitter.com/9RinbcVZe8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 23, 2023

ونشر نادي النصر يوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة من حساب المستشفى التي خضع فيها الحارس للكشف الطبي والتي أكدت عبوره بنجاح.

ويتبقى إعلان النادي للصفقة بشكل رسمي عبر موقعه وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

روسي كان يحمي عريق بوكا جونيورز منذ 2017 وسيلعب مع فلامنجو البرازيلي من صيف 2023 بعد نهاية عقده مع العملاق الأرجنتيني بنهاية الموسم الجاري.

ولعب أوجستين في صفوف عدة فرق أرجنتينية وتشيلية.

وشارك أوجوستين في 199 مباراة مع الأندية، اهتزت شباكه 163 مرة.

وحافظ الحارس الأرجنتيني على نظافة شباكه في 86 مباراة.

ولم يلعب أي مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين الأول، لكنه لعب مع المنتخبات الأرجنتينية في الفئات السنية.

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أوضح مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة النصر السعودي أن ناديه قد يبرم صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية.

النصر دخل فترة الانتقالات الشتوية بصفقة مدوية حين ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال آل معمر في تصريحات للصحفيين: "لدينا النية للتعاقد مع لاعبين جدد، لكن يجب انتظار المستجدات حول التعاقدات عبر موقع النادي الرسمي فقط".

وكشف أن اسم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا لا يزال في قائمة الفريق الرسمية، رغم إصابته وغيابه حتى نهاية الموسم.