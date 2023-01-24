حازم فتوح يكشف - لماذا طلب أفشة الرحيل عن الأهلي.. ورغبة أوباما وكارتيرون

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين أن رغبة موكله يوسف أوباما كانت اللعب خارج مصر لأنه لن يمثل أي ناد داخل البلاد إلإ الزمالك، وأوضح رغبة كارتيرون حال العودة ولماذا طلب أفشة الرحيل عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوي.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز تصريحات الوكيل مع قناة أون تايم سبورتس 1.

يوسف أوباما

"أوباما كان من نجوم الزمالك مع كارتيرون قبل وصول فيريرا ولكن خطة المدرب البرتغالي لا تعتمد على صناع ألعاب، ومن الطبيعي أنه عندما يتغير مركز اللاعب لن يمنحك نفس الأداء".

"فيريرا شكر في إمكانيات أوباما ولكنه أخبره بأن طريقة لعبه لن تتناسب معه، بعد فترة أوباما تحدث معه وكان نفس الرد وطلب من اللاعب أن يبحث عن عرض".

"أوباما لم يكن ليلعب في مصر إلا للزمالك وفضل أن يخرج خارج مصر، لم تكن المرة الأولى التي يقدم فيها الحزم السعودي عرضا ليوسف أوباما وكانت الصفقة قريبة من الحسم وقت اللجنة المؤقتة السابقة ولكن حدث خلاف على بعض الرتوش الأخيرة".

"لم يحدث أي اتصال من أي مسؤول في الأهلي في أي وقت سابق للاستفسار عن موقف يوسف أوباما أو التعاقد معه".

باتريس كارتيرون

"لم يحدث أي تفاوض من بيراميدز للتعاقد مع باتريس كارتيرون".

"كارتيرون يحب مصر ولديه ذكريات جيدة هنا ومن الوارد عودته، رغبته أفصح عنها في وقت سابق أنه يتمنى العودة للأهلي حال رجوعه لمصر لأن إدارته تديره باحتراف وهو شبهه ببايرن ميونيخ".

محمد مجدي أفشة

"العروض لأفشة في يناير؟ اللاعب عندما يحس أنه ليس الخيار الأول للمدرب خصوصا مع اعتياده للعب بشكل أساسي سابقا فهذا يؤثر على معنوياته وشغفه وبالتالي فكان في حاجة لاستعادة ذلك".

"أفشة لم يبحث عن عرض حبا في المال أو كرها في النادي الأهلي ولكن لكي يستعيد ثقته ولو لتجربة ستة أشهر وبعدها أرسل الباطن عرضا لضمه".

"تواصلت مع أمير توفيق وأبلغني بأنه سيجتمع مع المدرب والإدارة، اجتمعوا بعدها مع اللاعب وأخبروه بحاجة الأهلي لكل لاعب في الفريق مع المشاركة في كأس العالم للأندية وانتهى الأمر".