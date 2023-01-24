رومانو: نجم المغرب يقترب من الانتقال لبلد الوليد

اقترب المغربي سليم أملاح لاعب ستاندر لييج البلجيكي من الانتقال إلى بلد الوليد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب بعض التقارير.

وذكرت تقارير بلجيكية وفابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المختص بالانتقالات أن بلد الوليد اقترب من إبرام صفقة ضم النجم المغربي.

وأضافت التقارير أن المفاوضات الآن وصلت إلى المراحل النهائية، ومن الممكن أن تتم بشكل رسمي هذا الأسبوع.

لو انتقل أملاح البالغ من العمر 26 عاما للفريق الإسباني سينضم إلى مواطنيه زهير فضال وجواد الياميق

وظهر سليم مع ستاندر لييج في 9 مباريات، وسجل 4 أهداف.

وينتهي عقد أملاح مع فريقه البلجيكي في يونيو المقبل.

أملاح تألق مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، إذ شارك في كل المباريات الـ7 التي لعبها المغاربة في المونديال.

وقاد اللاعب بلاده لتحقيق إنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي أو إفريقي يبلغ هذه المكانة في المونديال.

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