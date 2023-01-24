فاركو يعلن قبول اعتذار إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 15:01

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - فاركو

أعلن نادي فاركو قبول اعتذار مدربه إيهاب جلال عن عدم الاستمرار في مهمته كمديرا فنيا للفريق.

وخسر فاركو أمام إنبي بهدف قاتل في الدقيقة 98 عن طريق علي فوزي ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقود احمد خطاب مران فاركو اليوم الثلاثاء لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

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وتولى إيهاب جلال تدريب المصري منذ بداية الموسم الجاري بعد نهاية تجربته مع منتخب مصر.

وقاد جلال المصري في خمس مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وهُزم في مثلهما.

ورحل إيهاب جلال ليتولى بعدها مهمة تدريب فاركو في 17 ديسمبر الماضي خلفا لنونو ألميدا.

وأشرف إيهاب جلال على تدريب فاركو في ثماني مباريات، حقق خلالها فوزا واحدا وخسر أربع وتعادل ثلاث.

وتوقف رصيد انتصارات إيهاب جلال أمام إنبي عند 3 مقابل 5 هزائم و6 تعادلات.

في المقابل فاز طلعت يوسف على إيهاب جلال للمرة السادسة، في مقابل 4 انتصارات لـ جلال.

الدوري المصري فاركو إيهاب جلال
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