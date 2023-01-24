مباشر الدوري - فيوتشر (1)-(1) المصري.. جوووول التعاادل

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

علي زعزع و عمرو سعداوي - فيوتشر ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر والمصري في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

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ق60. جووووول التعادل للمصري عن طريق مروان حمدي برأسية مستغلا ركلة حرة نفذها إلياس الجلاسي.

ق58. الحكم يعود لتقنية القيديو لاشتباه وجود ركلة جزاء للمصري ولكنه يامر باستئناف اللعب.

ق49. جووول أول لفيوتشر عن طريق محمد رضا "بوبو" مستغلا تمريرة من مروان محسن داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جنش ينقذ الهدف الأول من أمام مروان حمدي.

ق30. تبديل أول اضطراري للمصري بنزول عبد اللطيف جريندو بدلا من أنتوني أكبوتو.

ق9. محمود جاد يتألق في التصدي لتسديدة علي زعزع من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المصري فيوتشر الدوري المصري الممتاز
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