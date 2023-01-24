انتهت الدوري - فيوتشر (1)-(1) المصري

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

هدف مروان حمدي - فيوتشر ضد المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر والمصري في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

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ق96. هدف الفوز يضيع من ناصر ماهر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى مباشرة.

ق90. إصابة محمود عبد الرحيم جنش.

ق84. رأسية من عمر السعيد تمر بجوار المرمى بعد عرضية من بوبو.

ق75. ربع ساعة أخيرة والتعادل لا يزال سيد المباراة.

ق60. جووووول التعادل للمصري عن طريق مروان حمدي برأسية مستغلا ركلة حرة نفذها إلياس الجلاسي.

ق58. الحكم يعود لتقنية القيديو لاشتباه وجود ركلة جزاء للمصري ولكنه يامر باستئناف اللعب.

ق49. جووول أول لفيوتشر عن طريق محمد رضا "بوبو" مستغلا تمريرة من مروان محسن داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32. جنش ينقذ الهدف الأول من أمام مروان حمدي.

ق30. تبديل أول اضطراري للمصري بنزول عبد اللطيف جريندو بدلا من أنتوني أكبوتو.

ق9. محمود جاد يتألق في التصدي لتسديدة علي زعزع من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

المصري فيوتشر الدوري المصري الممتاز
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