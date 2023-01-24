الرياضية السعودية: بسبب رونالدو.. 125 دولة تنقل الدوري السعودي عبر 37 قناة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

رونالدو مع النصر السعودي

أفادت جريدة الرياضية السعودية أن 37 قناة من قارات العالم تعاقدت على نقل مباريات الدوري السعودي، بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح تقرير الجريدة السعودية أن انتقال رونالدو للدوري السعودي أغرى 37 قناة تبث عبر 125 دولة بطلب حقوق البث.

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وأشار التقرير إلى أن الشبكات التليفزيونية تعاقدت على البث بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر.

أبرز القنوات التي ستنقل البطولة تبث في البرتغال وإسبانيا والصين وتايلاند وإندونيسيا، بواقع مباراتين في كل جولة، لعدد 125 دولة.

وما زالت الرابطة تتلقى طلبات إضافية للنقل التلفزيوني حسب التقرير.

ولم تتدخل قنوات SSC في المفاوضات، إذ تملك حقوق الدوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط، لذلك لم يتم مناقشتهم، أو بحث ذلك من المسؤولين عنها.

كما أن العائدات المالية لتلك المباريات التي تنقلها القنوات العالمية، سيتم توزيعه كما هو المعتاد بين الرابطة والأندية.

وكان مسلي آل معمر رئيس نادي النصر قد تحدث عن عوائد النقل التلفزيوني، بعد مواجهة الاتفاق التي شهدت مشاركة رونالدو لأول مرة حين قال "من الممكن دراسة لائحة حقوق النقل إذا كان الطلب مرتفعا على مباريات فريق محدد".

ورد عبد العزيز العفالق رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين في مؤتمر صحفي قائلا "اللائحة الخاصة بحقوق النقل التلفزيوني واضحة، ولن يكون هناك إعادة لتوزيع حصص الأندية من النقل التلفزيوني، خاصة أن توزيعات حقوق النقل موجودة في النظام الأساسي، ولا يوجد نادٍ سيأخذ مبلغًا أكبر لأن لديه مشاهدات أكثر".

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي النصر
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