عودة ثنائي اتحاد جدة قبل الكلاسيكو ضد النصر ورونالدو

تلقى البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة أخبارا سارة بعودة الثنائي عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي لصفوف الفريق بعد الشفاء من الإصابة، قبل مباراة الفريق المرتقبة ضد النصر يوم الخميس.

المباراة ستشهد الصدام الأول للثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا الاتحاد ضد كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي للاتحاد منح سانتو الضوء الأخضر من أجل الاستعانة بخدمات ثنائي الوسط.

وأضاف التقرير أن اللاعبين سيغادران مع بعثة الفريق إلى الرياض، لكن إمكانية مشاركتهما بصفة أساسية لم تتحدد بعد.

وأصبح العبود جاهزا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو المقبلة بعدما أثبتت الفحوصات أن الإصابة التي يعاني منها ليست بالقوية بل تأتيه بعض الآلام ثم تختفي وبالتالي يستطيع اللعب.

بينما يحتاج عبد العزيز البيشي لتقوية مستمرة في الركبة وهو أيضا جاهز للمباراة.

يذكر أن البيشي أجرى عملية تنظيف الركبة في إجازة الصيف قبل أن يعيدها مرة أخرى.

إلى ذلك، نفدت كل التذاكر المخصصة لمباراة اتحاد جدة والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الخميس المقبل.

وأفادت بوابة سعوديأن تذاكر المباراة بيعت بالكامل والتي تبلغ 60 ألف تذكرة.

ويحتضن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء يوم الخميس في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت مكة المكرمة).

وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.

وأسفرت قرعة نصف نهائي البطولة عن صدام الاتحاد مع النصر ومواجهة بين الهلال والفيحاء.

الفائزان سيلعبان المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

وحقق النصر الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين في الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل تاليسكا هدف فوز النصر في الدقيقة 31 بضربة رأسية.

وحمل رونالدو شارة قيادة فريق النصر في أولى مبارياته مع العالمي.

وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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