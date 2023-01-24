ليفربول يقطع إعارة مدافعه

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 13:38

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

قطع نادي ليفربول إعارة مدافعه الشاب ريس ويليامز إلى فريق بلاكبول وأعاده إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعاني ليفربول من غياب فيرجيل فان دايك لعدة أسابيع بسبب الإصابة، مما قلص الخيارات في مركز قلب الدفاع.

وأفاد ليفربول في بيان: "سيقطع ريس ويليامز فترة إعارته إلى بلاكبول ويعود إلى ليفربول".

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ويعود اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى الحمر بعد أن أمضى النصف الأول من الموسم مع بلاكبول، إذ شارك في 17 مباراة.

وشارك ويليامز في 19 مباراة مع فريق يورجن كلوب خلال موسم 2020-2021 حين ضربت الإصابات صفوف الفريق.

ويعتمد كلوب على إبراهيما كوناتي وجو جوميز وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع حاليا.

ومن المرجح أن يرحل الشاب نات فيليبس إلى أحد الفرق المهتمة بضمه هذا الشهر، حسب بعض التقارير.

ريس ويليامز ليفربول
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