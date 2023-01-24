شركتا الأهلي للخدمات وهلا يعلنان تنظيم رحلات لحضور كأس العالم للاندية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

الأهلي يتسلم برونزية كأس العالم للأندية 2021

أعلن نادي الأهلي تنظيم رحلات لجماهيره لمساندة الفريق في كأس العالم للأندية.

وتقوم شركة الأهلي للخدمات وشركة هلا بتنظيم الرحلات للمشجعين الراغبين في السفر لمساندة الاهلي في البطولة.

وتقسم الرحلات إلى فئتين:

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- رحلة اليوم الواحد بسعر 18,900 جنيه.

- رحلة الـ 6 أيام \ 5 ليالي بسعر 27000 جنيه.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية كممثل لقارة إفريقيا ولكونه وصيف دوري الأبطال بعد استضافة المغرب للبطولة مما جعل الوداد يشارك بصفته ممثل الدولة المستضيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي الثلاثاء المقبل قبل السفر إلى المغرب لافتتاح مباريات كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير.

وإذا حقق الأهلي الفوز على أوكلاند سيقابل فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي.

وينتظر الأهلي مواجهة ريال مدريد في دور نصف النهائي في حال حقق الفوز في أول مباراتين.

وكان الأهلي قد حصل على المركز الثالث في النسختين الأخيرتين من البطولة والذين أقيما في الإمارات.

كأس العالم للأندية الأهلي
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