بسبب تسريباته لنوير.. إقالة مدرب حراس بايرن

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 13:19

كتب : FilGoal

مانويل نوير

أعلن نادي بايرن ميونيخ إقالة مدرب الحراس توني تابالوفيتش، وسط تقارير تفيد بأنه أقيل بسبب عدة مشاكل، بينها تسريباته لمانويل نوير.

وأفاد النادي في بيانه: "يعلن نادي بايرن ميونيخ رحيل مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش بأثر فوري".

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن: "شارك توني في النجاحات التي تحققت في السنوات الأخيرة. نود أن نشكره على ذلك. الاختلافات فيما يتعلق بالطريقة التي نعمل بها أدت بنا الآن للانفصال. نتمنى لتوني كل التوفيق في المستقبل".

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وعمل البالغ من العمر 42 عاما في تدريب حراس بايرن منذ 2011 حين انضم مانويل نوير للفريق البافاري، ويرتبط الثنائي بعلاقة صداقة قوية.

وذكرت قناة SPORT1 الألمانية أن المشاكل التي أدت لإقالته بدأت منذ الموسم الماضي بين يوليان ناجلزمان مدرب بايرن وتوني تابالوفيتش.

وأوضح التقرير أن ناجلزمان كان منزعجا من تسريب الخلافات بين أعضاء الطاقم التدريبي إلى مانويل نوير ثم إلى الفريق بأكمله عبر تابالوفيتش.

وكان ألكسندر نوبل حارس بايرن المعار إلى موناكو قد شكى من قلة تواصل مدرب الحراس معه بعد إعارته للفريق الفرنسي.

وقال نوبل قبل أيام "علاقتي مع توني تابالوفيتش مدرب الحراس كانت طبيعية عندما كنت في بايرن. منذ ذلك الحين لم يكن هناك أي اتصال يذكر".

من جهته، أبدى تابالوفيتش دهشته من قرار إقالته، حين قال عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "بعد أكثر من 10 أعوام، انتهى مشواري مع بايرن بشكل مفاجئ".

وأضاف الألماني ذو الأصول الكرواتية "أود أن أشكر كل من قابلتهم خلال السنوات القليلة الماضية والذين تشرفت بالعمل معهم، أنا ممتن جدًا لذلك".

أما مانويل نوير فكتب عبر إنستجرام "اليوم نهاية حقبة بالنسبة لبايرن ميونيخ، كل هذه النجاحات لم تكن لتتحقق بدونك".

وأتم "أخيرا وليس آخرًا، لقد قمت بتشكيل أسلوب لعبي في حراسة المرمى ورفعه إلى مستوى جديد.. سأفتقدك".

وسيتولى توم ستارك حارس بايرن السابق تدريب حراس المرمى الفريق بشكل مؤقت.

بايرن ميونيخ مانويل نوير توني تابالوفيتش
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