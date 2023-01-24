إسلام رشدي ينضم لنادي دكرنس

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 12:33

كتب : رضا السنباطي

توقيع إسلام رشدي لنادي دكرنس بحضور الخضر إبراهيم

أعلن نادي دكرنس تعاقده مع إسلام رشدي لاعب الأهلي السابق لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صاحب الـ 30 عاما وقع مع دكرنس على عقد لمدة موسم ونصف.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لدكرنس في القاهرة بحضور الخضر إبراهيم رئيس النادي.

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وسبق لرشدي أن لعب في صفوف الأهلي في موسم 2014-2015.

كما سبق لرشدي أن لعب في الدوري الممتاز مع المنيا والإنتاج الحربي والجونة.

ولعب رشدي في صفوف الجونة منذ 2018 وحتى الانتقال لدكرنس خلال شهر يناير الحالي.

وشارك رشدي مع الجونة في 5 مباريات فقط خلال الموسم الماضي ولم يشارك مع الفريق في الموسم الحالي.

اللاعب كان هو الخامس الذي ينضم لدكرنس خلال فترة الانتقالات الحالية بعد كل من محمود عقل وعادل أدهم ومحمود معاذ وحارس المرمى أحمد سالم.

ويحتل دكرنس صدارة مجموعة بحري برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بلدية المحلة صاحب المركز الثاني.

إسلام رشدي الجونة دكرنس
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