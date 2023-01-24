يد - تعرف على طريق مصر حتى نهائي بطولة العالم

يستعد المنتخب المصري لمواجهة السويد في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، لكن كيف يسير طريق الفراعنة نحو النهائي.

وأنهى منتخب مصر الدور الرئيسي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف منتخب الدنمارك المتصدر.

وفاز منتخب مصر على البحرين وبلجيكا، وخسر أمام الدنمارك في المباراة الأخيرة ليصطدم بالبلد المضيف.

وتقام المباراة يوم الأربعاء 25 يناير الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة والنصف مساء.

في حالة عبور السويد سيلعب منتخب مصر نصف النهائي ضد الفائز من لقاء فرنسا وألمانيا.

في الجهة المقابلة، سيلعب الفائز من مواجهة الدنمارك والمجر ضد الفائز من مباراة إسبانيا والنرويج.

نصف النهائي سيقام يوم الجمعة، على أن تختتم البطولة يوم الأحد المقبل في السويد.

أما في حالة الخسارة من السويد، سيلعب الفراعنة المباريات الترتيبية من المركز الخامس إلى الثامن.

المواجهة الأولى ستلعب يوم الجمعة.

في حالة الفوز بها سيلعب الفريق المصري مباراة تحديد المركز الخامس والسادس في اليوم الختامي للبطولة، الأحد المقبل.

وفي حالة خسارتها سيلعب زملاء علي زين مباراة تحديد المركز السابع والثامن في اليوم نفسه.

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.