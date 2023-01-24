ماني يزف خبرا سارا لبايرن

بعد غياب استمر لمدة شهرين ونصف.. عاد ساديو ماني لتدريبات بايرن ميونيخ بعد شفاءه من الإصابة.

النجم السنغالي الذي انضم لبايرن هذا الموسم أصيب في نوفمبر الماضي قبل انطلاق كأس العالم 2022 وغاب عن مباريات منتخب بلاده.

ونشر موقع بايرن ميونيخ اللحظات الأولى لساديو وهو يتدرب على أرض الملعب ليدخل المرحلة الأخيرة من تأهيله.

قبل أيام، أشار يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ إلى احتمالية لحاق مهاجمه المصاب ساديو ماني بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

بايرن سيصطدم بسان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في منتصف فبراير المقبل، قبل أن تقام مباراة الإياب في الثامن من مارس القادم.

وقال ناجلزمان عن ماني: "ساديو لاعب هام بالنسبة لنا، لو سار كل شيء على ما يرام فنتوقع عودته على مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال".

وأضاف في مؤتمر صحفي "سنتابعه في الفترة المقبلة للوقوف على حالته، ولكن شخصيا، لن أعتمد عليه بشكل كامل في مباراة الذهاب".

واستكمل بايرن مشواره في الدوري الألماني بمواجهة لايبزيج يوم الجمعة الماضي والتي تعادل فيها، مع استئناف المسابقة بعد العطلة الشتوية وتوقف كأس العالم.

ويتصدر بايرن جدول الدوري برصيد 35 نقطة، فيما يحتل لايبزيج المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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