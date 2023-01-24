مستند في الجول - نص شكوى الزمالك ضد كهربا

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 12:04

كتب : إبراهيم رمضان

كهربا يحتفل بهدفه في الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تقدمه بشكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بسبب مشاركته مع الفريق في مباراتي سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022 والزمالك في الدوري المصري.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الزمالك

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه يوم الأحد: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك".

وأضاف "قدمنا شكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك".

أخبار متعلقة:
الرمادي: أيامي مع أسوان أصبحت معدودة مواعيد مباريات الثلاثاء 24 يناير 2023 - 4 مباريات في الدوري.. ونصف نهائي كأس الرابطة ميدو: طلبت ضم سامسون في هذه الحالة.. ويجب أن يتواجد مجلس إدارة في أسرع وقت الصفقة الرابعة.. أسوان يضم سيف العجوز من الجونة

وحصل FilGoal.com نسخة من شكوى الزمالك ضد لاتحاد الكرة ضد كهربا والتي سيتم تحويلها للفيفا.

وجاء نص الشكوى كالتالي:

المطالبة بإستمرار إيقاف اللاعب لحين سداد الغرامة والفوائد المستحقة حتى تاريخه.

اعتبار النادي الأهلي مهزوما في مباراتي سموحة بكأس مصر واعتباره مهزوما في مباراته مع نادي الزمالك، نظرا لاشراكه اللاعب وهو موقوف محليا ودوليا في المباراتين بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه مع الفائدة حتى هذه اللحظة حيث أن حكم المحكمة الرياضية منحته ستة أشهر للسداد وإلا يستمر ايقافه كما تنص لائحة انتقالات اللاعبين بالفيفا.

لائحة الانتقالات بالفيفا المادة 24/8 تنص على أن الإيقاف يجدد تلقائيا ولا يجوز إشراك اللاعب في أي مباراة قبل سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، وأن الأهلي أشركه في مباريات رسمية متحديا قرار المحكمة الرياضية الدولية، بمشاركته دون أن يسدد هذه الغرامة ولا الفائدة>

No description available.

No description available.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد عرض الشكوى صباح اليوم الثلاثاء عبر قناة النادي.

وشارك كهربا مع الأهلي في مباراتين بعد انتهاء فترة إيقافه ضد كل من سموحة والزمالك وتمكن من التسجيل في المباراتين.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة فيوتشر يوم 29 يناير ثم فاركو يوم 6 فبراير، إذ ستكون المباراة الأخيرة قبل إعلان مصير فيريرا حسب مرتضى.

ويلعب الزمالك بعدها مع شباب بلوزداد في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 10 فبراير.

محمود عبد المنعم كهربا الزمالك الأهلي مرتضى منصور
نرشح لكم
الرمادي: أيامي مع أسوان أصبحت معدودة مواعيد مباريات الثلاثاء 24 يناير 2023 - 4 مباريات في الدوري.. ونصف نهائي كأس الرابطة الصفقة الرابعة.. أسوان يضم سيف العجوز من الجونة ميدو: طلبت ضم سامسون في هذه الحالة.. ويجب أن يتواجد مجلس إدارة في أسرع وقت خبر في الجول - الزمالك يخاطب سموحة لإرسال قيمة قطع إعارة شبانة زوران: الاتحاد يسير على الطريق الصحيح.. ومحمود علاء لا يحتاج لتقييم السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك
أخر الأخبار
إسلام رشدي ينضم لنادي دكرنس 32 دقيقة | الدرجة الثانية
يد - تعرف على طريق مصر حتى نهائي بطولة العالم 40 دقيقة | كرة يد
ماني يزف خبرا سارا لبايرن 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
مستند في الجول - نص شكوى الزمالك ضد كهربا ساعة | الكرة المصرية
الرمادي: أيامي مع أسوان أصبحت معدودة ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الثلاثاء 24 يناير 2023 - 4 مباريات في الدوري.. ونصف نهائي كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الرابعة.. أسوان يضم سيف العجوز من الجونة 12 ساعة | الكرة المصرية
ميدو: طلبت ضم سامسون في هذه الحالة.. ويجب أن يتواجد مجلس إدارة في أسرع وقت 12 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة