مستند في الجول - نص شكوى الزمالك ضد كهربا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تقدمه بشكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي بسبب مشاركته مع الفريق في مباراتي سموحة في نصف نهائي كأس مصر 2022 والزمالك في الدوري المصري.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه يوم الأحد: "تقدمنا بشكوى ضد كهربا لأنه وجه شتائم لجمهور الزمالك".

وأضاف "قدمنا شكوى أخرى لأنه شارك في المباريات مع الأهلي وهو موقوف وهارب من الزمالك".

وحصل FilGoal.com نسخة من شكوى الزمالك ضد لاتحاد الكرة ضد كهربا والتي سيتم تحويلها للفيفا.

وجاء نص الشكوى كالتالي:

المطالبة بإستمرار إيقاف اللاعب لحين سداد الغرامة والفوائد المستحقة حتى تاريخه.

اعتبار النادي الأهلي مهزوما في مباراتي سموحة بكأس مصر واعتباره مهزوما في مباراته مع نادي الزمالك، نظرا لاشراكه اللاعب وهو موقوف محليا ودوليا في المباراتين بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه مع الفائدة حتى هذه اللحظة حيث أن حكم المحكمة الرياضية منحته ستة أشهر للسداد وإلا يستمر ايقافه كما تنص لائحة انتقالات اللاعبين بالفيفا.

لائحة الانتقالات بالفيفا المادة 24/8 تنص على أن الإيقاف يجدد تلقائيا ولا يجوز إشراك اللاعب في أي مباراة قبل سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، وأن الأهلي أشركه في مباريات رسمية متحديا قرار المحكمة الرياضية الدولية، بمشاركته دون أن يسدد هذه الغرامة ولا الفائدة>

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد عرض الشكوى صباح اليوم الثلاثاء عبر قناة النادي.

وشارك كهربا مع الأهلي في مباراتين بعد انتهاء فترة إيقافه ضد كل من سموحة والزمالك وتمكن من التسجيل في المباراتين.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة فيوتشر يوم 29 يناير ثم فاركو يوم 6 فبراير، إذ ستكون المباراة الأخيرة قبل إعلان مصير فيريرا حسب مرتضى.

ويلعب الزمالك بعدها مع شباب بلوزداد في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 10 فبراير.