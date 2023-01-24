الرمادي: أيامي مع أسوان أصبحت معدودة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 11:14

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي - أسوان

شدد أيمن الرمادي مدرب أسوان على أن أيامه مع الفريق أصبحت معدودة نظرا لقلة إمكانيات الفريق والتي تسببت في منعه من قيد اللاعبين الجدد.

وكان أسوان قد تعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف في الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.

وخرج الرمادي عقب المباراة وقال إنه قد فوجئ بمنع الفريق من القيد خلال المران الأخير مما أربك حساباته واضطر لتغيير التشكيل الذي كان قد أعلنه بالفعل وكان يحتوي على بعض الصفقات الجديدة.

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وقال الرمادي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الوضع أصبح صعبا جدا في أسوان ولا نستطيع اتخاذ خطوات بسيطة متناهية الصغر والأحداث متسارعة".

وتابع "أسوان ممنوع من تسجيل اللاعبين بسبب بعض المديونيات لاتحاد الكرة ولا نستطيع حتى دفع الـ 10 % للجدولة ولا نقدر على الوصول للحد الأدنى".

وأضاف "الفريق يلعب كرة قدم جيدة حتى اليوم لكن لا أضمن ما سيحدث غدا".

وواصل "أيامي في أسوان أصبحت معدودة وأتمنى لهم كل التوفيق ولا أعرف ما إذا كنت سأتواجد في المباراة المقبلة ونحن في مشاورات حاليا لبحث الأمر".

وكشف "اجتمعت اجتماعا عاصفا مع مجلس الإدارة بعد إخباري بوقف القيد لأنني كنت قد جهزت التشكيل الذي سأخوض به المباراة وأنا بدأت في فقدان جزء من توازني النفسي".

وشدد "أحببت تجربة الدوري المصري واللاعبين يجعلونني أستغرب لأن اللاعب المصري عملاق في إمكانياته".

وأتم "كان هناك بعض مفاوضات مع بعض الأندية ولكن إذا رحلت عن أسوان لن أبدأ العمل مع أي فريق سوى من بداية الموسم المقبل".

وتولي الرمادي تدريب أسوان في 12 مباراة وخلالهم حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4.

ويحتل أسوان حاليا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

أسوان أيمن الرمادي الدوري المصري
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