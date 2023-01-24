مواعيد مباريات الثلاثاء 24 يناير 2023 - 4 مباريات في الدوري.. ونصف نهائي كأس الرابطة

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز، كما تقام المباراة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

فيوتشر × المصري - 2:45 مساء.. اون تايم سبورتس.

غزل المحلة × الزمالك - 5:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

سموحة × بيراميدز - 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

الأهلي × البنك الأهلي - 7:00 مساء.. أون تايم سبوتس.

الدوري الإيطالي

لاتسيو × ميلان - 9:45.. أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × كولن - 9:30.. بي إن سبورتس 3.

هيرتا برلين × فولفسبورج - 9:30.. بي إن سبورتس 2.

هوفنهايم × شتوتجارت - 9:30.. بي إن سبورتس 1.

شالكه × لايبزج - 7:30.. بي إن سبورتس 3.

كأس الرابطة الإنجليزية

ساوثامبتون × نيوكاسل - 10:00 مساء.. بي إن سبورتس 2 بريميوم.

كأس مصر 2023

النجوم × النصر - 3:00 مساء.

بني مزار × أسمنت أسيوط - 2:00 مساء.

كيما أسوان × الجونة - 2:00 مساء.

الإنتاج الحربي × زد - 2:00 مساء.

العبور بالقليوبية × الطيران - 2:00 مساء.

وادي دجلة × السكة الحديد - 2:00 مساء.

إيسترن كومباني × ألو إيجبت - 2:00 مساء.

المرج × جمهورية شبين - 2:00 مساء.

بورتو السويس × مركز شباب السرو - 2:00 مساء.

القناة × بتروجت - 2:00 مساء.

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