الصفقة الرابعة.. أسوان يضم سيف العجوز من الجونة

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

سيف العجوز

أعلن نادي أسوان التعاقد رسميا مع سيف العجوز من الجونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

سيف العجوز

النادي : أسـوان

أسـوان

ويعد لاعب الوسط هو رابع صفقات نادي أسوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان أسوان ضم كل من المهاجم محمود فهمي من المقاولون العرب، وبلال السيد من الاتحاد السكندري، وعلاء سلامة من فاركو، وجميعم إعارة لنهاية الموسم.

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ويحتل أسوان المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

وتعادل أسوان مع الإسماعيلي سلبيا في الجولة 15 من المسابقة.

ويلعب أسوان في الجولة المقبلة ضد طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل.

أسوان الدوري المصري
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