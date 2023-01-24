ميدو: طلبت ضم سامسون في هذه الحالة.. ويجب أن يتواجد مجلس إدارة في أسرع وقت

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

ناشد أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي على ضرورة تواجد مجلس إدارة للنادي في أسرع توقيت للتعاقد مع الصفقات الجديدة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد تقدم باستقالته بشكل جماعي.

وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "تعرضنا لظلم تحكيمي كبير جدا في آخر 3 مباريات لم يتعرض له أي فريق في الدوري".

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وواصل "أريد أن أعرف لماذا صرفنا النقود على تقنية الفيديو، القرارات تكون واضحة للجميع ويستعدون الحكم".

وتابع "أنا على تواصل دائم مع المسؤولين في الدولة لإيجاد حل، هل يرضي الله أن نظل لمدة أسبوعين بدون مجلس إدارة؟".

وأكمل "لا يوجد أحد ليصدر القرارات واللاعبين لا يشعرون بالأمان، أحمد دياب أخبرني إن في يوم الخميس المقبل سيكون هناك مجلس إدارة".

واستمر "أنا لا أحصل على راتبي ويحيى الكومي عرض علينا راتب شهرين مقدما وأخبرته إنني لن أحصل على أي أموال في ظل عدم حصول اللاعبين على رواتبهم وعندما يكون هناك مجلس إدارة مستقر والأمور تسير بشكل جيد حينها سأحصل على راتبي".

وتحدث ميدو عن أزمة فراس شواط مع النادي قائلا: "هذا الكلام بيني وبين المسؤولين ولن أتحدث في أي تفاصيل".

وأضاف "بعض اللاعبين عندما تحدثت معهم بشأن الانضمام للفريق وموقفه بعضهم وافق والبعض لم يوافق، والأهلي والزمالك عرضوا علينا لاعبين شباب صغار السن لا يستطيعون تحمل الضغوطات".

وشدد "طلبت ضم سامسون أكينيولا من الزمالك في حالة إذا كنا سنضم مهاجم أجنبي".

وأتم "لا بد أن يتواجد مجلس إدارة غدا أو بعد الغد على أقصى سرعة لأننا في احتياج لضم 5 صفقات، حضرت 8 أسماء يجب أن نضم منهم 5 على الأقل وأي مباراة نلعبها لتحقيق الفوز وليس التعادل لأننا في احتياج لكل نقطة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن إنبي صاحب المركز الـ 15 غير المؤدي للهبوط.

أحمد حسام ميدو الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز
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