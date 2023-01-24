الدوري الإنجليزي - كين ينصر توتنام على فولام.. ويحقق رقما تاريخيا

حقق توتنام انتصارا صعبا خارج قواعده على فولام بهدف دون مقابل في ختام مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة من الكوري سون هيونج مين وتسديدة قوية على يسار لينو سكنت الشباك.

الهدف هو الـ266 لهاري كين مع توتنام ليعادل رقم جيمي جريفس في صدارة الهدافين التاريخين للنادي.

وأصبح ملعب كرافين كوتيج الملعب الـ33 الذي يسجل فيه هاري كين ليكون رابع أكثر اللاعبين تسجيلا في ملاعب مختلفة بعد واين روني وفرانك لامبارد (34) وأندي كول (37).

ووقع كين على هدفه الـ16 في الدوري ليحافظ على وصافة الهدافين خلف إرلينج هالاند صاحب الـ25 هدف.

الفوز رفع رصيد توتنام للنقطة 36 في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد فولام عند 31 في المركز السابع بفارق الأهداف عن برايتون السادس.

ويلعب توتنام السبت المقبل مع بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي نفس اليوم، يستضيف فولام نظيره سندرلاند ضمن البطولة ذاتها.