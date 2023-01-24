مبابي يسجل 5 أهداف ويقود سان جيرمان للفوز بسباعية في كأس فرنسا
الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 00:08
كتب : FilGoal
قاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان فريقه للفوز على بايس دي كاسل بسباعية دون رد في دور الـ32 لكأس فرنسا.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
وانفجر مبابي أمام الفريق الذي يشارك في دوري الدرجة السادسة الفرنسي وسجل 5 أهداف من بين سباعية فريقه.
وسجل مبابي الأهداف الأول والثالث والرابع والخامس والسابع.
بينما سجل نيمار الهدف الثاني، وكارلوس سولير سجل الهدف السادس.
ويلعب باريس سان جيرمان في دور الـ16 ضد مارسيليا.
ويحمل فريق نانت الذي يلعب له مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر لقب كأس فرنسا من الموسم الماضي.
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