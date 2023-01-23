بعشرة لاعبين.. إنتر ميلان يخسر ضد إمبولي ويشعل المربع الذهبي

الإثنين، 23 يناير 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

توماسو بالدانزي - إمبولي

خسر إنتر ميلان ضد إمبولي بهدف دون مقابل على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف إمبولي الوحيد في المباراة توماسو بالدانزي.

المباراة ارتداء لاعبي إنتر ميلان لقمصان مدون عليها أسمائهم باللغة الصينية للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

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خسارة إنتر ميلان أشعلت موقف فرق المربع الذهبي إذ توقف رصيده عند النقطة الـ 37 في المركز الثالث بفارق نقطة عن ميلان صاحب المركزالثاني وثلاث نقاط عن لاتسيو صاحب المركز السادس.

بينما ارتفع رصيد إمبولي للنقطة الـ 25 في المركز التاسع بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز العاشر والذي تعرض لخصم 22 نقطة.

بدأ إنتر ميلان المباراة بثنائي هجومي مكون من خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيز، بينما جلس روميلو لوكاكو وإدين دكيجو على مقاعد البدلاء.

سيطر إنتر ميلان على مجريات الشوط الأول وحاول تسجيل هدف التقدم ولكن دفاعات إمبولي ظلت متماسكة.

وفي الدقيقة الـ 40 حصل ميلان شكرينيار على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قوي مع فرانشيسكو كابوتو ليتعرض للتطرد ويكمل إنتر ميلان المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني وعلى عكس مجريات المباراة سجل بالدانزي الهدف الأول لإمبولي من تسديدة أرضية قوية عجز الحارس أونانا من التعامل معها.

ودفع سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان بدجيكو ولوكاكو لمحاولة إدراك هدف التعادل ولكن دفاعات إمبولي ظلت متماسكة حتى النهاية.

وسيلعب إنتر ميلان مباراته المقبلة خارج ملعبه ضد كريمونيسي يوم 28 يناير المقبل، بينما سيستضيف إمبولي فريق تورينو في نفس اليوم.

إمبولي إنتر ميلان الدوري الإيطالي
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