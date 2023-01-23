خبر في الجول - الزمالك يخاطب سموحة لإرسال قيمة قطع إعارة شبانة

الإثنين، 23 يناير 2023 - 23:50

كتب : إبراهيم رمضان

محمود شبانة - سموحة

أرسل نادي الزمالك خطابا إلى سموحة من أجل معرفة قيمة المستحقات المالية التي حصل عليها محمود شبانة مع النادي الأزرق.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك طلب سموحة بإرسال مستند بقيمة ما حصل عليه شبانة مع الفريق السكندري، وأيضا بقيمة قطع إعارته والتي تبلغ مليون جنيه.

وذلك من أجل أن يحول نادي الزمالك هذه الأموال إلى سموحة لاستعادة مدافعه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وتواصلت إدارة كرة القدم في الزمالك مع محمود شبانة خلال الأيام القليلة الماضية لإخباره بعودته إلى القلعة البيضاء.

واتفق الزمالك مع سموحة على عودة شبانة لصفوف الفريق الأبيض بعد أن يخوض لقاء بيراميدز مع الفريق الأزرق.

ويلعب سموحة ضد بيراميدز غدا الثلاثاء في الجولة 15 من الدوري المصري.

وانضم محمود شبانة لصفوف سموحة بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك على سبيل الإعارة.

محمود شبانة الدوري المصري سموحة الزمالك
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