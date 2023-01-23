زوران: الاتحاد يسير على الطريق الصحيح.. ومحمود علاء لا يحتاج لتقييم

شدد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على أن هدفه منذ اليوم الأول هو تحسن موقف الفريق عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن محمود علاء مدافع ذو خبرات كبيرة ولا يحتاج لتقييم.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الثاني على التوالي بالانتصار على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال زوران في تصريحات لقناة صدى البلد: "منذ اليوم الأول تحدثت أن طموحي هو أن ينهي الاتحاد الموسم بشكل أفضل من الموسم الماضي. سعيد بالانتصار اليوم وبتحسن الفريق في كل مباراة".

وأضاف "قمنا بعمل التعديمات اللازمة في سوق الانتقالات الحالي، القريق أصبح أقوى والأداء أفضل".

وواصل "محمد محمود لاعب جيد جدا ولكنه يحتاج للوقت فلم يتواجد معنا إلا لأسبوع واحد، سيدخل أكثر في الأجواء وسيظهر بشكل أفضل".

واستطرد "محمود علاء مدافع جيد جدا ويمتلك الخبرات ولا يحتاج للتقييم، مستواه يتحسن في كل مباراة ويقدم الإضافة الهجومية. أنا مدرب فقط ولست المسؤول عن رحيل اللاعبين وأتمنى أن يستمر معنا".

وأردف "لم أتحدث مع أي ناد آخر، أحترم نادي الاتحاد وتعاقدي معه وتركيزي على تحسين أداء الفريق".

وأتم "جمهور الاتحاد هو لاعبنا رقم 12 في كل مباراة، يدفع الفريق دائما من البداية للنهاية".

الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 في المركز 17 وقبل الأخير.3

ويلعب الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ16 من الدوري المصري.