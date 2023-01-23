زوران: الاتحاد يسير على الطريق الصحيح.. ومحمود علاء لا يحتاج لتقييم

الإثنين، 23 يناير 2023 - 23:37

كتب : FilGoal

زوران - المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري

شدد الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على أن هدفه منذ اليوم الأول هو تحسن موقف الفريق عن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن محمود علاء مدافع ذو خبرات كبيرة ولا يحتاج لتقييم.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الثاني على التوالي بالانتصار على حرس الحدود بهدف دون رد في الجولة 15 من الدوري المصري.

وقال زوران في تصريحات لقناة صدى البلد: "منذ اليوم الأول تحدثت أن طموحي هو أن ينهي الاتحاد الموسم بشكل أفضل من الموسم الماضي. سعيد بالانتصار اليوم وبتحسن الفريق في كل مباراة".

أخبار متعلقة:
كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق كرة يد - مصر تخسر أمام الدنمارك في ختام الدور الرئيسي.. وتواجه السويد في ربع النهائي إقالة لامبارد من تدريب إيفرتون.. وثنائي مؤقت خلفا له تقرير: تشيلسي يراقب ثلاثة لاعبين جدد للتعاقد معهم

وأضاف "قمنا بعمل التعديمات اللازمة في سوق الانتقالات الحالي، القريق أصبح أقوى والأداء أفضل".

وواصل "محمد محمود لاعب جيد جدا ولكنه يحتاج للوقت فلم يتواجد معنا إلا لأسبوع واحد، سيدخل أكثر في الأجواء وسيظهر بشكل أفضل".

واستطرد "محمود علاء مدافع جيد جدا ويمتلك الخبرات ولا يحتاج للتقييم، مستواه يتحسن في كل مباراة ويقدم الإضافة الهجومية. أنا مدرب فقط ولست المسؤول عن رحيل اللاعبين وأتمنى أن يستمر معنا".

وأردف "لم أتحدث مع أي ناد آخر، أحترم نادي الاتحاد وتعاقدي معه وتركيزي على تحسين أداء الفريق".

وأتم "جمهور الاتحاد هو لاعبنا رقم 12 في كل مباراة، يدفع الفريق دائما من البداية للنهاية".

الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 25 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، وتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 في المركز 17 وقبل الأخير.3

ويلعب الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

الاتحاد السكندري الدوري المصري
نرشح لكم
الصفقة الرابعة.. أسوان يضم سيف العجوز من الجونة ميدو: طلبت ضم سامسون في هذه الحالة.. ويجب أن يتواجد مجلس إدارة في أسرع وقت خبر في الجول - الزمالك يخاطب سموحة لإرسال قيمة قطع إعارة شبانة السكة الحديد: أمير عزمي مجاهد تعرض لوعكة صحية ولن يقود الفريق ضد وادي دجلة الأولى للأبيض.. عبد العزيز السيد حكما لمباراة غزل المحلة والزمالك أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والبنك أحمد هاني رجل مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش إبراهيم القاضي رجل مباراة الاتحاد وحرس الحدود
أخر الأخبار
الصفقة الرابعة.. أسوان يضم سيف العجوز من الجونة 25 دقيقة | الكرة المصرية
ميدو: طلبت ضم سامسون في هذه الحالة.. ويجب أن يتواجد مجلس إدارة في أسرع وقت 35 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري الإنجليزي - كين ينصر توتنام على فولام.. ويحقق رقما تاريخيا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مبابي يسجل 5 أهداف ويقود سان جيرمان للفوز بسباعية في كأس فرنسا 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعشرة لاعبين.. إنتر ميلان يخسر ضد إمبولي ويشعل المربع الذهبي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الزمالك يخاطب سموحة لإرسال قيمة قطع إعارة شبانة ساعة | ميركاتو
زوران: الاتحاد يسير على الطريق الصحيح.. ومحمود علاء لا يحتاج لتقييم ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 خبر في الجول - عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا