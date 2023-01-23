كرة يد - موعد مباراة مصر أمام السويد في ربع النهائي.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 23 يناير 2023 - 23:01

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يستعد المنتخب المصري لمواجهة السويد في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد.

وأنهى منتخب مصر الدور الرئيسي في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط خلف منتخب الدنمارك المتصدر.

وفاز منتخب مصر على البحرين وبلجيكا، وخسر أمام الدنمارك في المباراة الأخيرة.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 25 يناير الجاري.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء (قد يتم تعديله إلى التاسعة والنصف)

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، وقنوات الكأس.

ويعلق على اللقاء خالد خيري.

منتخب مصر كان قد خرج من ربع نهائي النسخة الماضية بعد الخسارة برميات الترجيح ضد الدنمارك.

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